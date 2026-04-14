أمام باريس.. ليفربول يتسلح بـ«ريمونتادا» برشلونة

يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم على ملعبه، الثلاثاء، باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا متسلحًا بذكريات «ريمونتادا أنفيلد» أمام برشلونة 2019، والتي مهدت طريقه إلى منصة التتويج.

ويدخل ليفربول المباراة، الثامنة تاريخيًا، أمام ضيفه بكل المسابقات «3 انتصارات و4 هزائم» بعد أن خسر جولة الذهاب في باريس بهدفين نظيفين، ولا يبدو الطريق معبدًا أمام حامل اللقب الذي يملك أسلحة هجومية قوية يتقدمهم الفرنسيون الدوليون عثمان ديمبيلي، صاحب الكرة الذهبية، وبرادلي باركولا والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

لكن عودة ليفربول أمام برشلونة عام 2019 تنعش آمال الفريق الأحمر فبعد أن خسر بثلاثية نظيفة بذهاب نصف نهائي 2019، قلب النتيجة على ملعبه برباعية دون رد ليضرب موعدًا مع مواطنه توتنام في النهائي ويتوج باللقب.

كما يعزز آمال ليفربول أن الفريق فاز في أربع مباريات من آخر خمس على ملعبه وسجل 15 هدفًا وهي نسبة سيسعى من خلالها المدرب الهولندي أرنه سلوت لزيادتها إذ لم تنتهِ أي من مباريات باريس الـ61 بالأدوار الإقصائية بالتعادل السلبي، بينما لم يسبق لليفربول أن تعادل سلبيًا في 37 مباراة جمعته بفرق فرنسية بمسابقات الاتحاد الأوروبي.



وما يعزز فرص «الليفر» على الأقل نظريًا هو فوزه في ست من آخر ثمان مباريات خاضها لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يأمل فريق العاصمة الفرنسية إعادة سيناريو الموسم الماضي عندما أقصى ليفربول من ثمن النهائي، فبعد أن خسر 0-1 ذهابًا على ملعبه نجح في إدراك التعادل إيابًا والفوز 4-1 بركات الترجيح، ليكمل طريقه نحو التتويج بلقبه الأول تاريخيًا.

فاز باريس في كلتا المباراتين السابقتين ذهابًا وإيابًا بين الناديين في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1996-1997 «3-2 في المجموع» ومباراة الموسم الماضي، لكن بالمقابل انتصر ليفربول في ست من آخر ثماني مباريات بربع نهائي دوري الأبطال، حتى لو لم يتقدم إلى ما بعد هذه المرحلة منذ وصوله إلى نهائي 2021-2022.

وحقق باريس الفوز في آخر أربع مباريات ذهابًا وإيابًا ضد منافسيه الإنجليز. فبالإضافة إلى تغلبه على تشيلسي الموسم الجاري، فاز على ليفربول في دور الـ16 من الموسم الماضي، وعلى أستون فيلا بربع النهائي «3-1 ذهابًا ، 2-3 إيابًا»، وعلى أرسنال بالمربع الذهبي «1-0 إيابًا، 2-1 ذهابًا».

كما سجل الفريق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات خاضها في إنجلترا مع خسارة واحدة.