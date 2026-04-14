الأهلي.. الأشعة تحدد مصير ديميرال

يخضع التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لكشفٍ طبي بالأشعة بأحد المراكز الطبية المختصَّة في جدة، الثلاثاء، بعد نهاية برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن نتيجة الكشف الطبي ستُحدِّد إمكانية مشاركة المدافع من عدمها في اللقاء أمام فريق جوهر دار التعظيم الماليزي ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الجمعة المقبل، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وذكر أنه في حال أثبتت الأشعة سلامة ركبة ديميرال، سيدخل اللاعب التدريبات الجماعية مع بقية زملائه فورًا، استعدادًا لما تبقَّى من مبارياتٍ في البطولة القارية.

وتعرَّض التركي إلى تمزُّقٍ في وتر الركبة خلال إحدى الحصص التدريبية التي سبقت مواجهة «الديربي» أمام الاتحاد، ليغيب عن مباريات فريقه في الدوري أمام الاتحاد، والقادسية، وضمك، والفيحاء، وأمام الدحيل القطري قاريًّا.

وسبق للمدافع أن تعرَّض لإصابةٍ في العضلة الخلفية، لحقت به خلال لقاء الخليج في الجولة الـ 17 من الدوري، وألزمته عيادة النادي الطبية، ليغيب عن مباريات نيوم «لتراكم البطاقات»، والاتفاق، والهلال، والحزم، والشباب، والنجمة، وضمك دوريًّا، والهلال في نصف نهائي كأس الملك.

وشارك ديميرال في 25 مباراةً مع الأهلي الموسم الجاري بمجموع 2088 دقيقةً، منها 16 في دوري روشن السعودي، واستطاع تسجيل هدفين، وصناعة هدفٍ، ونال ست بطاقاتٍ صفراء.