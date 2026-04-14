مبابي يقود الريال أمام بايرن

يتَّجه ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، إلى إشراك النجم الفرنسي كيليان مبابي في مباراة بايرن ميونيخ الألماني ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتعرَّض اللاعب لإصابةٍ في الرأس خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق مع جيرونا 1ـ1، الجمعة الماضي، حيث احتاج إلى غرزٍ في الحاجب.

وعاد مبابي إلى التدريبات، الإثنين، وحضر في قائمة الفريق التي تضمُّ 23 لاعبًا، وستغادر إلى ألمانيا، الثلاثاء.

وسجل الفرنسي الهدف الوحيد للريال في مباراة الذهاب التي خسرها 1ـ2 أمام بايرن، الأسبوع الماضي.

ويتعيَّن على الفريق الإسباني الفوز في ميونيخ للبقاء في المنافسة على اللقب، علمًا

أنه تخطى آخر أربع مواجهاتٍ إقصائيةٍ جمعته بـ «البافاري»، من بينها الفوز بثلاث مبارياتٍ في ميونيخ، والتعادل في واحدةٍ.

ولم يفز بايرن على الريال على أرضه منذ نصف نهائي 2012 عندما انتصر بركلات الترجيح في إسبانيا.