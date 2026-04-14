منزل الأسطورة يتحول إلى مطبخ

تحوَّل المنزلُ الذي وُلِدَ فيه الراحل دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم، في حي محرومٍ من الضاحية الكبرى لبوينس أيرس، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى مكانٍ لتقديم وجباتٍ مجانيةٍ، إذ تشهد الأرجنتين فقرًا شديدًا.

وتقع فيلا فيوريتو على بُعد نحو ساعةٍ من وسط العاصمة، وهي ضاحيةٌ مثل غيرها من الضواحي المحيطة بها، وتتكوَّن من مساكنَ إسمنتيةٍ، وكأنَّها في ورشة بناءٍ دائمةٍ، ومعظم شوارعها ترابيةٌ.

ونشأ مارادونا في حي محرومٍ من المياه، والإسفلت، ويسكنه نحو 50 ألف نسمةٍ، وهو D10S «تلاعبٌ لفظي بين Dios أي الإله بالإسبانية، والرقم 10»، كما تُعلن إحدى الجداريات الكثيرة التي تُخلِّد حياة «الطفل الذهبي» الذي توفي عن 60 عامًا في 2020.

ولا يزال بطل مونديال 1986 حاضرًا في القلوب، وعاد مجدَّدًا إلى الواجهة، إذ تبدأ، الثلاثاء، محاكمة سبعةٍ من العاملين في القطاع الصحي بتهمة الإهمال المحتمل الذي تسبَّب على الأرجح في وفاة مارادونا خلال رعايته حين كان في فترة نقاهةٍ بعد عمليةٍ جراحيةٍ.

وذكر دييجو جافيلان، الذي جاء ليحصل على وجبةٍ أمام منزل مارادونا: «لو كان الأسطورة على قيد الحياة لقال إن هناك كثيرًا من الجوع، وأنه يجب المساعدة، وهناك كثيرٌ من الاحتياجات».

ويضيف الرجل، الذي يجمع الورق المقوَّى والمعادن من أجل إعادة التدوير: «بدأت القدوم إلى المطابخ الشعبية منذ تغيير الحكومة، وهناك فقرٌ كبيرٌ».

ومع تسهيل الاستيراد منذ وصول خافيير ميلي إلى السلطة، نهاية 2023، قال: «تراجعت أسعار المعادن والورق المقوَّى، ولم نعد قادرين على تأمين متطلباتنا إلى نهاية الشهر».

وعلى الرغم من أن الأرقام الرسمية تُظهر تراجع الفقر إلا أن مؤشراتٍ اجتماعيةً تؤكد عكس ذلك بدليل الإقبال على المطابخ الشعبية، وإفقار الطبقة الوسطى والوسطى الدنيا.

وفي الفناء الترابي الصغير أمام المنزل رقم 523 من شارع أزامور المُعلن «مَعْلَمًا تاريخيًّا وطنيًّا»، تُمسك ماريا توريس بالقِدر الضخم الذي تُطبخ فيه يخنةٌ من قطع الدجاج. تقولُ، مستندةً إلى جداريةٍ، تُظهر مارادونا ووالده: «إنه أمرٌ لا يُصدَّق في الحي بأن تأتي إلى بيت دييجو لتحصل على طبق طعامٍ. مَن كان ليتخيَّل ذلك؟».

وتضيف: «أعتقد أن الرجل سيكون سعيدًا جدًّا بما يحدث هنا، حيث وُلِد».

وقد وُلِدَت فكرة المطبخ الشعبي عند منزل دييجو يناير الماضي، ووافق المالك الخاص الحالي للمنزل على ذلك.

وفي حديثه، يذكر ليوناردو توريس، أحد القائمين على المبادرة، أن مارادونا كان يروي أن والدته دالما «توتا» فرانكو، التي توفيت في 2011، وهي شخصيةٌ محوريةٌ في حياته، كانت تحرم نفسها من الطعام من أجله.