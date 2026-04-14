ملاعب نخبة آسيا.. فعاليات وترفيه

خصَّصت اللجنة المحلية التي تُنظِّم الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، خلال الفترة من 13 إلى 25 أبريل الجاري، مناطقَ ترفيهيةً تفاعليةً للمشجعين في محيط ملعبَي الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، والأمير عبد الله الفيصل، مسرحَي مباريات البطولة.

وتضمُّ مناطق المشجعين عددًا من الفعاليات الترفيهية، والألعاب التفاعلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مساحاتٍ للجلوس والاستراحة، ومناطقَ للأنشطة الرياضية والترفيهية لإثراء تجربة الجماهير، وإتاحة الفرصة لها للاستمتاع بالأجواء المصاحبة للمباريات قبل انطلاقتها وبعد نهايتها.

وتشهد هذه المناطق حضورًا من الجماهير التي توافدت إلى جدة لمتابعة فعاليات البطولة، إذ توفر لهم خوض تجربةٍ، تجمع بين الترفيه والتشجيع الرياضي في بيئةٍ مناسبةٍ للعائلات والأفراد من مختلف دول القارة.