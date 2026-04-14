نخبة آسيا.. 400 بطاقة إعلامية

واصلت اللجنة المحلية المنظِّمة للأدوار الإقصائية لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 13 إلى 25 أبريل الجاري، إصدار البطاقات الإعلامية، إذ وصلت إلى نحو 400 بطاقةٍ لممثلي وسائل الإعلام من أجل تغطية الحدث القاري، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وخصَّصت اللجنة موقعًا بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبد الله الرياضية لاستقبال الإعلاميين، وإصدار البطاقات التي تُخوِّلهم تغطية الحدث بكل سهولةٍ.

ويعمل فريقٌ سعودي على خدمة الإعلاميين، إذ لا يستغرق طباعة البطاقة سوى دقائقَ قليلةٍ مع إصدار بطاقةٍ أخرى خاصةٍ بمواقف السيارات.

وتواصل اللجنة أعمالها التي تخصُّ وسائل الإعلام يوميًّا من الـ 10:00 صباحًا حتى الـ 05:00 مساء، وتنتظر خلال الأيام المقبلة وصول الوفد الإعلامي الياباني والتايلندي والماليزي الذي سيغطي مشاركة أنديتهم في البطولة.