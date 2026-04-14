«الرابطة».. خياران قبل مواجهة الأهلي ودار التعظيم

وضعت رابطة مشجعي النادي الأهلي خيارَين لانتقاء أحدهما للتشجيع في مدرَّجات ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الذي سيحتضن مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام جوهر دار التعظيم الماليزي ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الجمعة المقبل، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن حجم مبيعات تذاكر اللقاء سيُحدِّد إذا ما كانت الرابطة ستعمل «تيفو»، أو ستكتفي بـ «التشجيع اللاتيني» مع توزيع أعلامٍ كبيرةٍ وصغيرةٍ على الجماهير.

وكان اللجنة المنظِّمة للاتحاد الآسيوي حدَّدت نسبة 95% من المقاعد لمشجعي الأهلي، فيما ستنال جماهير دار التعظيم 5%.

وتأهل الأهلي إلى هذا الدور بعد أن تغلَّب على الدحيل القطري في ثمن نهائي البطولة بهدفٍ، سجله الجزائري رياض محرز قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني بدقيقتين.

في حين وصل الفريق الماليزي إلى ربع النهائي بعد أن كسب سانفريس هيروشيما الياباني ذهابًا 3ـ1، وخسر أمامه إيابًا 0ـ1.