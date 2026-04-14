ثمن نهائي آسيا.. الاتحاد عبور دائم

يسجّل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم حضوره السابع في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، عندما يواجه الوحدة الإماراتي، مساء الثلاثاء، ويسعى للتمسّك بسجلّه الإيجابي في هذا الدور، إذ تصل نسبة عبوره منه إلى 100 في المئة، دون أن يعرف طعم الخسارة فيه، بما في ذلك النسخ التي عرفت مواجهات ذهاب وإياب.

وخاض الاتحاد غمار ثمن النهائي ست مرات بالمجمل، ثلاث منها بنظام المباراة الإقصائية الواحدة، وسجل فيها ثلاثة انتصارات، وثلاثة بعد استحداث مواجهات الذهاب والإياب، خرج منها فائزًا، باستثناء تعثّر وحيد بنتيجة التعادل، في لقاء الذهاب من موسم 2023ـ2024، أمام نافباهور الأوزبكي، بتاريخ 15 فبراير 2024.

وكان الدور ثمن النهائي قد حضر للمرة الأولى في نسخة 2009، مع ارتفاع عدد الأندية المشاركة إلى 32 ناديًا، وكان الاتحاد أحد أطرافه، إذ شق طريقه إلى دور الثمانية بعد فوزه على الشباب بصعوبة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بهدفيْن لهدف، علمًا أن المغربي هشام أبوشروان سجل هدف الفوز في اللحظات القاتلة، لكن رحلة الاتحاد انتهت مع حسرة، عقب خسارة النهائي أمام بوهانج الكوري.

وحافظ الاتحاد على علاقته الجيدة مع ثمن النهائي، تحديدًا أمام منافسيه السعوديين، عندما فاز على الهلال في نسخة 2011، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل أيضًا، إذ تقدّم بثلاثية دون رد مع انقضاء ساعة من توقيت المباراة، قبل أن يسجل الهلال هدفه الوحيد في الدقيقة 82، لكن الاتحاد ودّع الصراع على يد منافس كوري آخر، بخسارته فيالنهائي نفسه أمام جيونبوك.

وفي نسخة 2012، حقق الاتحاد فوزه الأعرض في ثمن النهائي، عندما اكتسح بيرسيبوليس الإيراني بثلاثية نظيفة في جدة، حملت توقيع نايف هزازي وفوزي عبد الغني وعبده عطيف، ثم أقصى جوانجزو الصيني في ربع النهائي، قبل خروجه على يد الأهلي في المربع الذهبي.

ولجأ الاتحاد الآسيوي إلى مواجهات ذهاب وإياب، في الدور ثمن النهائي، بدءًا من نسخة العام 2013، التي غاب عنها الاتحاد، إلا أنّه عاد في العام التالي، ففاز ذهابًا على الشباب في مكة، بهدف نظيف سجله مختار فلاتة، محافظًا على سجله المثالي في هذا الدور، قبل أن يكرر فوزه إيابًا في الرياض، بنتيجة 3ـ1، لكنه أقصي في الدور ربع النهائي بعد خسارتيْن أمام العين الإماراتي.

وغاب الاتحاد عن الدور ثمن النهائي حتى نسخة العام 2019، عندما فاز بنتيجة 2ـ1 على ذوب آهن الإيراني، في مباراة استضافها ملعب زعبيل في دبي، قبل فوزه إيابًا بنتيجة 4ـ3 على ملعب حمد الكبير في الدوحة، لكن رحلته انتهت مرة أخرى في ربع النهائي على يد الهلال.

وسجل الاتحاد حضوره الأخير في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في موسم 2023ـ2024، وتعرّض حينها لتعثّره الوحيد في المباراة الأولى من هذا الدور، أو حتى بمواجهتيْ الذهاب والإياب، إذ عاد من مدينة نمنكان الأوزبكية مع تعادل سلبي أمام نافباهور، لكنه فاز إيابًا بنتيجة 2ـ1، علمًا أنّه تأخر بهدف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، قبل أن يقلب النتيجة بهدف لعبد الرزاق حمد الله، وآخر عكسي، إلى أن تعرّض لهزيمتيْن أمام الهلال في دور الثمانية.