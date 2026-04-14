الإثنين.. انطلاقة تحدي «شاعر الإبداع»

أنهت لجنة تحكيم مسابقة «شاعر الإبداع» في نسختها الثالثة فرزَ واختيار المتأهلين إلى مرحلة التميُّز للمجموعة الأولى.

وأسفرت نتائج الفرز عن تأهل 12 شاعرًا في شعر المحاورة، وثمانيةٍ في شعر النظم.

وتنطلق أولى حلقات مرحلة التميُّز للمجموعة الأولى، الإثنين المقبل، عبر بثٍّ مباشرٍ على قناة المرقاب الفضائية بمسرح مركز الملك فهد الحضاري في محافظة عنيزة.

وسيتم الإعلان عن أسماء المتأهلين للمجموعة الثانية لاحقًا ضمن استكمال مراحل التميُّز، في إطار استمرارية التنافس واكتشاف مزيدٍ من الطاقات الشعرية الواعدة.

وتأتي هذه المسابقة بتنظيمٍ من جمعية النخبة الثقافية والأدبية ضمن جهودها الرامية إلى دعم الحراك الثقافي، وتعزيز حضور الشعر من خلال توفير منصةٍ تنافسيةٍ، تبرز المواهب، وتثري المشهد الأدبي.