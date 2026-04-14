قبل الاتفاق.. جيسوس يفاضل بين 3

يفاضل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بين ثلاثة لاعبين أجانب لاستبعاد أحدهم من القائمة التي ستدخل مباراة الاتفاق، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن جيسوس سيُقرِّر خلال التدريب الأخير، الثلاثاء، اختيار اثنين من الثلاثة: البرازيليان بينتو ماثيوس وأنجلو جابرييل، والإسباني إينيجو مارتينيز، للانضمام إلى كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، والفرنسيين محمد سيماكان وكينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيليش، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الجاهزين للمشاركة أمام الاتفاق.

وذكر أن شعور نواف العقيدي، حارس المرمى، وأنجلو بشدٍّ في العضلة الخلفية، ثم إخضاعهما لجلساتٍ علاجيةٍ في عيادة النادي، جعلا فكرة الاستغناء عن بينتو محلَّ شكٍّ، وسيُحدِّد المران الأخير مدى جاهزية الجميع.

وأظهرت التدريبات الماضية تعافي مارتينيز من الإصابة التي غيَّبته نحو شهرٍ «تمزُّقٌ في عضلة الفخذ الخلفية»، في حين خضع أنجلو لجلسةٍ علاجيةٍ داخل العيادة، وكذلك العقيدي للتعافي من الشد العضلي.

ويتصدَّر النصر قائمة دوري روشن السعودي برصيد 73 نقطةً مع تبقي ست جولاتٍ على ختام البطولة.