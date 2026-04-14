الاتحاد والوحدة.. تغييرات فنية بعد المواجهة الأخيرة

يلتقي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ونظيره الوحدة الإماراتي، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعرف فريق الاتحاد منافسه الوحدة الإماراتي جيدًا، إذ التقى الفريقان من قبل في سبع مباريات ببطولة دوري أبطال آسيا تاريخيًا، حقق خلالها الاتحاد ثلاثة انتصارات، وفاز الوحدة في مباراتين، إضافة إلى تعادلين.

ولم يكتف الاتحاد بتفوقه على منافسه الإماراتي على مستوى الانتصارات فقط، بل سجل لاعبو الاتحاد 12 هدفًا في شباك خصمهم، مقابل سبعة أهداف للاعبي الوحدة.

وعلى الرغم من تفوق الاتحاد على الوحدة تاريخيًا، إلا أن الفريق الإماراتي فاز في آخر مباراة رسمية جمعته بالاتحاد، ضمن مرحلة الدور الرئيس في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، بعد فوز الوحدة بنتيجة 2ـ1.

وتغيرت أمور عديدة منذ تلك المواجهة، التي جرت يوم 15 سبتمبر 2025، على ملعب آل نهيان في الإمارات، إذ تقدم ستيفن برجوين لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 21، قبل أن يقلب الوحدة المباراة في شوطها الثاني، بتسجيل هدفين عن طريق كايو كانيدو ولوكاس بيمنتا.

وحدثت تغييرات فنية واضحة في صفوف الاتحاد، إذ كان يقود الفريق حينها المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي رحل عن منصبه بعدها بفترة قصيرة، بسبب سوء النتائج، لذلك يدخل الفريق المباراة المقبلة بمدرب آخر، هو البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يقود الفريق منذ أكتوبر 2025 وحتى الآن.

في المقابل، كان يقود الوحدة حينها أيضًا المدرب البرتغالي جوزيه مورايس، الذي قاد الفريق للفوز على الاتحاد بنتيجة 2ـ1، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق بنهاية عام 2025، من أجل قيادة فريق الشارقة لاحقًا.

ويدخل فريق الوحدة مباراة الاتحاد في دور الـ16 بمدرب مغاير عن مباراة الدور الرئيس، إذ يقود الفريق المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي يدرب الفريق الإماراتي منذ فبراير 2026.

وعلى مستوى محترفي الفريقين، تغيرت أسماء أيضًا، إذ رحل أكثر من لاعب اتحادي في الميركاتو الشتوي الماضي، في مقدمتهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، فيما يراهن كونسيساوعلى دماء جديدة، مثل المغربي يوسف النصيري، مهاجم الفريق، وزميله جورج إلينيخينا.

يذكر أن فريق الوحدة دعم صفوفه هو الآخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بأكثر من محترف، في مقدمتهم المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي، والأرجنتيني جاستون ألفاريز، لاعب الوسط.