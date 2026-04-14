قبل أتلتيكو.. رفض احتجاج برشلونة

قرَّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عدم قبول الاحتجاج الذي تقدَّم به نادي برشلونة الإسباني بشأن لمسة يدٍ محتملةٍ من جانب مارك بوبيل، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، خلال مباراة الفريقين ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثار هذا القرار، الذي لم يُصدره الحكم الروماني استيفان كوفاتش، الذي أدار المباراة، غضب الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة.

وعبَّر المدرب عن غضبه الشديد بعد عدم احتساب ركلة جزاءٍ لفريقه بسبب لمسة اليد حيث تساءل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «ما فائدة تقنية الفيديو المساعد للحكم var؟».

وبدا أن خوان موسو، حارس مرمى أتلتيكو، قد نفذ ركلة مرمى في الشوط الثاني حيث مرَّر الكرة إلى بوبيل الذي أوقفها بيده داخل منطقة «ست ياردات»، وكأنَّه كان ينوي تنفيذ ركلة المرمى بنفسه.

وبكل الأحول كان تقديم الاحتجاج مجرد إجراءٍ شكلي للاحتجاج، ولو تم قبوله لما اتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءٍ بناءً عليه.

يشار إلى أن مباراة الذهاب في دور الثمانية للبطولة القارية، التي جرت على ملعب برشلونة، انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 2ـ0، ليصبح الفريق الكاتالوني مطالبًا بالفوز بفارق ثلاثة أهدافٍ بلقاء الإياب في مدريد، الثلاثاء، للصعود إلى الدور قبل النهائي.