كونسيساو.. قهر الإيطاليين وأحبطه الإنجليز

حقق البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بعض النتائج اللافتة، في الأدوار الإقصائية لبطولات الأندية الأوروبية، لكن اصطدامه بمجموعةٍ من الفرق العملاقة، خاصةً الإنجليزية، وضع دائمًا حدًّا لتطلعاته. ويطمح «النمور» إلى الاستفادة من خبرات مدربهم في مباريات خروج المغلوب القارية، عندما يواجهون الوحدة الإماراتي الثلاثاء في جدة ضمن ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقاد كونسيساو فريق بورتو البرتغالي إلى الإطاحة بيوفنتوس الإيطالي من دوري أبطال أوروبا 2020-2021، ووقتها كان مواطنُه النجم الكبير كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، قائدًا لكتيبة «اليوفي».

وفاز بورتو على أرضه 2-1 في ذهاب دور الـ 16، وخسِر إيابًا 2ـ3 في مدينة تورينو ووصل إلى ربع النهائي بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

وخرج بورتو من البطولة على يدي تشيلسي الإنجليزي، عندما خسِر على أرضه 0ـ2 وفاز 1ـ0 في لندن.

وضمن نسخة 18- 2019 من البطولة ذاتها، تخطى بورتو، مع كونسيساو، فريق روما الإيطالي في ثُمن النهائي. وخسِر «التنين» 1-2 في روما، ثم فاز 3ـ1 بين أنصاره ووصل إلى دور الثمانية، الذي وضعه في مواجهة ليفربول، بطل تلك النسخة. وأمام هجوم كاسح ضمّ المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي حاليًا، خسِر البرتغاليون 0-2 ذهابًا على أرضهم و1-4 في ملعب «أنفيلد».

بذلك، كرّر «الحُمر» تفوقهم على بورتو، الذي فازو عليه في أرضه 5ـ0 ضمن ذهاب ثُمن نهائي نسخة 17- 2018، قبل أن يتعادل الجانبان من دون أهدافٍ في الإياب.

وظهر كونسيساو في إقصائيات ست نسخ من دوري أبطال أوروبا، كلها مع «التنانين» باستثناء الأخيرة التي خرج فيها مع إيه سي ميلان الإيطالي من ملحق دور الـ 16 للبطولة بنظامها الجديد، الموسم الماضي.

وخسِر الميلان 0-1 من فينورد الهولندي في ذهاب الملحق خارج أرضه، وتعادل إيابًا 1ـ1.

ولم يكن بورتو كونسيساو لقمة سائغة أمام إنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، ضمن موسمي البطولة 22- 2023 و23- 2024، لكنهما وضعا حدًّا لمشواره القاري.

وخسِر الفريق 0ـ1 من الإنتر خارج أرضه، في ذهاب ثُمن نهائي دوري الأبطال 22-2023، وتعادل الفريقان سلبًا في الإياب فتأهل الإيطاليون إلى ربع النهائي.

وضمن الدور ذاته من النسخة التالية، فاز الفريق 1ـ0 على أرسنال ذهابًا، مستفيدًا من هدفٍ للبرازيلي جالينو لاعب الأهلي السعودي حاليًا. وردّ «المدفعجية» بالنتيجة ذاتها على أرضهم، فلجأ الجانبان إلى ركلات الترجيح التي أرسلت اللندنيين إلى الدور التالي.

وتأهل بورتو، مع مدرب الاتحاد الحالي، إلى ثُمن نهائي الدوري الأوروبي، إثر تخطيه لاتسيو الإيطالي ضمن ملحق المؤهل للدور.

وفاز الفريق 2ـ1 في أرضه، وتعادل خارجها 2ـ2، فضرب موعدًا مع ليون الفرنسي الذي هزمه 1ـ0 في البرتغال ضمن ذهاب دور الـ 16 قبل أن يتعادلا إيابًا 1ـ1.

ولحساب ملحق دور الـ 16 من نسخة الدوري الأوروبي 19- 2020، خسِر الفريق البرتغالي مع المدرب ذاته ذهابًا إيابًا من باير ليفركوزن الألماني، الذي انتصر على أرضه 2ـ1 وخارجها 3ـ1.

ولعِب بورتو، في المجمل، 20 مباراةً تحت قيادة كونسيساو في المراحل الإقصائية لمسابقات الأندية الأوروبية، بواقع 14 ضمن 5 نسخ من دوري الأبطال و6 ضمن نسختين من الدوري الأوروبي. وتأهل «التنين» خلال ثلاثٍ من النسخ السبع إلى الدور التالي مُجتازًا مرحلةً واحدةً. وفي المشاركات الأربع الأخرى، انتهى مشواره من أول مرحلة إقصائية.

ومع ميلان، اقتصر حضور المدرب الاتحادي أوروبيًا على أربعٍ من مباريات دوري الأبطال، نصفها خلال مرحلة المجموعة الواحدة والنصف الآخر في ملحق دور الـ 16.