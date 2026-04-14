في «الإقصائية».. 42% من أهداف النصيري قاريا

يعوِّل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على فاعلية مهاجمه المغربي يوسف النصيري في المباريات الإقصائية قاريًا، للوصول إلى شباك الوحدة الإماراتي، الذي يلتقيه مساء الثلاثاء، لحساب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولعب النصيري، الذي انضم إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مباراتين ضمن مجموعة «الغرب» من بطولة «النخبة»، وسجَّل هدفين.

ورفع الهدفان غلته في البطولات القارية إلى 26 هدفًا، حسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني الكروي.

وقبل الاتحاد، ظهر المهاجم الدولي في المنافسات القارية برفقة إشبيلية الإسباني، وفنربخشة التركي الذي انتقل منه إلى «النمور».

ووفقًا لـ «ترانسفير ماركت» أحرز النصيري 11 هدفًا في مباريات أوروبية إقصائية عندما كان يمثّل إشبيلية وفنربخشة.

ويشكّل رصيده التهديفي في «الإقصائية» نحو 42 في المئة من مجموع أهدافه الكلي على الصعيد القاري.

وأحرز اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، تسعة أهداف خلال مباريات إقصائية متنوعة، ضمن مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما سجّل هدفًا لحساب مُلحق «الأبطال»، وآخر في السوبر.

وجاء هدف وحيد له في الدور ثمن النهائي، أحرزه بقميص إشبيلية أمام روما الإيطالي، ضمن نسخة 2020 من الدوري الأوروبي.

أمّا المتبقي من أهدافه القارية، ومجموعه 15 هدفًا، فأحرزه ضمن مرحلة المجموعات، بما في ذلك هدفيه خلال بطولة النخبة.

وفضلًا عن أهدافه، قدّم المغربي خمس تمريرات حاسمة خلال مشاركاته القارية، ما يرفع عدد مساهماته التهديفية إلى 31 في المسابقات الخارجية أوروبيًا وآسيويًا.

وستقص مواجهة الاتحاد والوحدة شريط مشاركات النصيري في الأدوار الإقصائية القارية برفقة الفريق الجدّاوي.