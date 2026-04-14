الآسيوي يوصي: 32 فريقا في «النخبة»

رفعت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توصياتٍ إلى المكتب التنفيذي، تنصُّ على العودة إلى مشاركة 32 فريقًا في دوري أبطال آسيا للنخبة ابتداءً من موسم 2026ـ2027 لرفع مستوى الاحترافية والأداء في مختلف الدوريات المحلية بالقارة، وفق البيان الصادر في الموقع الرسمي للاتحاد، الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن المقترح الجديد يهدف إلى توسيع مرحلة الدوري من 24 إلى 32 فريقًا مع الإبقاء على تقسيم الفرق بين منطقتَي الشرق والغرب بواقع 16 فريقًا لكل منطقةٍ.

وشملت التعديلات تغيير معايير التأهل إلى دور الـ 16، إذ تتأهل الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى السادس مباشرةً من الغرب والشرق، بينما ستخوض الفرق التي تحتل المراكز من السابع إلى العاشر مرحلةً فاصلةً مستحدثةً ضمن الأدوار الإقصائية.

وذكر البيان، أن الفريق الحاصل على التصنيف الأعلى في كل مواجهةٍ من أصحاب المركزين السابع والثامن له أفضلية اللعب على أرضه كمكافأةٍ على نتائجه في مرحلة الدوري. ويستكمل الفائزون من هذه المواجهات عقد المتأهلين إلى دور الـ 16.

ويُعزِّز هذا التوسيع الأخير التزام الاتحاد القاري بتوفير منصةٍ قاريةٍ أكثر شموليةً وقابليةً للنمو التجاري حيث يسهم ذلك في توسيع نطاق تمثيل نخبة كرة القدم في القارة، بما يضمن بقاء دوري أبطال آسيا للنخبة في طليعة المشهد الكروي العالمي، وتقديم تجربةٍ رياضيةٍ مميَّزةٍ للجماهير وكافة المعنيين.