كروكر يستقيل.. ويقترب من الاتحاد السعودي

قدَّم الويلزي مات كروكر استقالته من منصب المدير الرياضي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، تمهيدًا لشغل دور مشابه لدى الاتحاد السعودي للعبة، وفق تقرير نشرته شبكة «Fox Sport» الأمريكية، الثلاثاء.

وأفاد التقرير، الصادر من الشبكة الأمريكية، بأن كروكر لن يكون ضمن الطاقم الإداري للمنتخب الأمريكي في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، يونيو المقبل.

وأكد الأمريكي دان هيلفرايك، مدير العمليات في الاتحاد الأمريكي، أنَّ الاتحاد لن يتأثر بقرار كروكر، مشيرًا إلى أنَّ التحضيرات لكأس العالم تسير على قدم وساق مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأول.

وقال هيلفرايك: «قرار كروكر لن يؤثر على استعداداتنا للمونديال، فبوتشيتينو وطاقم عمله لديهم التحكم الكامل في استعدادات المنتخب هذا الصيف، ولدينا الثقة الكاملة فيهم».

وتابع: «نحن في طور البحث عن بدلاء لشغل المنصب بعد رحيل مات كروكر، وسنبحث من داخل الولايات المتحدة وخارجها عن بديله».