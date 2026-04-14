إيراولا يودّع بورنموث نهاية الموسم

قرَّر الإسباني أندوني إيراولا ترك منصبه مدربًا لفريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري، حسبَ بيانٍ، أصدره النادي، الثلاثاء.

وانضمَّ المدرب إلى النادي، الواقع في الساحل الجنوبي، عامَ 2023 خلفًا لجاري أونيل، وقاده إلى أفضل مركزٍ له على الإطلاق في دوري الأضواء بحلوله تاسعًا الموسم الماضي برصيدٍ قياسي 56 نقطةً، إضافةً إلى بلوغ ربع نهائي كأس إنجلترا.

وقال إيراولا في تأكيدٍ لرحيله: «كان شرفًا لي تدريب بورنموث، وفخورٌ بما حققناه معًا».

وكان عقد المدرب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكنَّ محادثات تجديده لم تتكلَّل بالنجاح على الرغم من رغبة بورنموث في الإبقاء عليه، وفقًا للتقارير.

وارتبط المدرب، البالغ 43 عامًا، بالعودة إلى ناديه السابق أتلتيك بلباو الإسباني، الذي قضى فيه 12 عامًا لاعبًا، خاض خلالها أكثر من 400 مباراةٍ، إضافةً إلى مانشستر يونايتد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيامٍ فقط من فوز بورنموث اللافت خارج ملعبه على أرسنال المتصدر 2ـ1، السبت الماضي، علمًا أن إيراولا تتبقَّى له ست مبارياتٍ على رأس الفريق الموسم الجاري.

وستكون مباراته الأخيرة على ملعبه أمام مانشستر سيتي، الأحد 17 مايو، قبل خوض اللقاء الختامي للموسم خارج الديار أمام نوتنجهام فورست.

ويمكن لإيراولا أن يُودِّع بورنموث على نحو مثالي من خلال قيادته إلى مشاركته الأوروبية الأولى في تاريخه.

ويحتل الفريق حاليًّا المركز الـ 11، ويتأخر بفارق نقطتين عن المركز السابع الذي يضمن التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.