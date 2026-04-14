أرتيتا: المهمة صعبة.. والتاريخ ينتظرنا

حثَّ الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، لاعبيه على التحلي بالشجاعة في سعيهم إلى الفوز بلقبين كبيرين، على الرغم من مخاوف بشأن الإصابات والانتكاسات الأخيرة.

وقال أرتيتا، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إنَّ لاعبيه يشعرون بحماس شديد قبل استقبال سبورتينج لشبونة البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وخسر أرسنال أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، وساوثهامبتون، المنافس في دوري الأولى الـ«تشامبيونشيب»، في دور الثمانية بكأس الاتحاد ليتبدد حلم الرباعية.

وقال أرتيتا إنَّ لاعبيه لا يزالون متحمسين في سعيهم نحو الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق، والدوري الممتاز منذ 2004، إذ يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 70 نقطة من 32 مباراة.

وأوضح أرتيتا: «ما نحاول تحقيقه صعب ومليء بالتحديات والطريق وعر في بعض الأحيان. من المفترض أن يكون الأمر هكذا.. عليك أن تتعامل مع الوضع».

وأضاف: «نحاول تحقيق شيء في هذه المسابقة لم يحدث من قبل في تاريخ النادي، وهذا يوضح مدى صعوبة الأمر. إنها المرة الأولى التي نصل فيها إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لثلاثة أعوام متتالية. إذا أردنا الانتقال إلى الخطوة التالية، فمن المؤكد أننا يجب أن نكون أكثر طموحًا من أي فريق آخر. نفعل ذلك، نحن قريبون جدًّا جدًّا».

ويخوض الفريق اللندني المباراة بأفضلية الفوز ذهابًا 1ـ0، لكنه خسر 1ـ2 على ملعبه أمام بورنموث، السبت الماضي، ما سمح لمانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، بتقليص الفارق إلى ست نقاط قبل لقاء قمة الدوري الأحد.

لكن أرتيتا أكد: «لا نشعر بالرهبة.. أريد أن أرى الحماس الشديد من اللاعبين والمشجعين ومن نفسي. نحن في شهر أبريل وأمامنا فرصة رائعة فلنستغلها ونبذل قصارى جهدنا».

ولم يكشف المدرب الإسباني عن أي مستجدات بشأن ديكلان رايس، لاعب خط الوسط، الذي غاب عن التدريبات، وقال: «علينا الانتظار حتى صباح الغد لنرى كيف حال بعض اللاعبين ونتخذ القرار الصحيح. لا أريد التحدث عن وضع رايس. ربما يعود بوكايو ساكا أو جورين تيمبر. علينا الانتظار لنرى».