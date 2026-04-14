بثنائية الجندل.. العلا يعود إلى طريق الانتصارات

عاد فريق العلا الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات، بعدما كسب مستضيفه الجندل 2ـ1، الثلاثاء، على ملعب جامعة الجوف، ضمن الجولة الـ29 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، ليعوض خسارته في الجولة الماضية أمام أبها 1ـ2، التي أوقفت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية.

وبادر الجندل بالتسجيل عن طريق الإسباني أيتور لوبيز عند الدقيقة «19»، قبل أن يفرض العلا أفضليته ويكثف محاولاته الهجومية، حتى أدرك التعادل عبر الأرجنتيني جوانكا «66».

ولم ينتظر الضيوف كثيرًا، إذ عادوا ليضيفوا الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط، عن طريق كولوريس من ركلة جزاء «71»، حافظوا من خلالها على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

ورفع العلا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الجندل عند 29 نقطة في المركز الـ 14.