30 مايو.. الأخضر يواجه الإكوادور

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، تنسيق مباراة تجريبية للمنتخب الأول مع نظيره الإكوادوري، على ملعب «سبورتس إليستريت» في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، 30 مايو المقبل، استعدادًا لكأس العالم.

وستنطلق المباراة في الـ 7:30 مساءً بتوقيت نيوجيرسي «2:30 من صباح اليوم التالي بتوقيت السعودية»، وتأتي ضمن المعسكر التدريبي الذي سيجريه الأخضر في الولايات المتحدة خلال الفترة من 25 مايو حتى 11 يونيو المقبلين، لحساب رابع وآخر مراحل برنامج الإعداد للمونديال.

ونوّه البيان الصادر عن الاتحاد السعودي إلى المباراة باعتبارها «الأولى» ضمن المعسكر، في إشارة إلى تأمين أخرى أو أكثر بعدها.

ويلعب المنتخب السعودي مع إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر في ثامن مجموعات بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى دور الـ 32، كما يدخل الثالث في منافسة على نيل إحدى البطاقات المخصصة لأفضل ثمانية من أصل 12 احتلوا هذا المركز.

وفي مارس الماضي، نظَّم منتخب «الصقور» معسكرًا إعداديًّا لعب خلاله مباراتين تجريبيتين، خسر أولاهما أمام مصر في جدة 0ـ4، والأخرى أمام صربيا على أرضها 1ـ2.