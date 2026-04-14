«الانضباط» توقف العقل 4 مباريات

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد العقل، لاعب فريق النجمة الأول لكرة القدم، أربع مباريات، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة، خلال مواجهة فريقه أمام نيوم، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت اللجنة أن قرارها جاء بعد تلفظ اللاعب بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الأول، طبقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة.

وأعلنت اللجنة، الثلاثاء، إيقاف العقل أربع مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها ضمن مسابقات الفريق الأول، إلى جانب تغريمه 40 ألف ريال.

وبيّنت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.