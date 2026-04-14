مواجهة الوحدة الإماراتي تعيد ديابي وميتاي وكيلر

عاد الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، والألباني ماريو ميتاي، الظهير الأيسر، والكاميروني ستيفان كيلر، قلب الدفاع، إلى التشكيل الأساسي لـ «النمور» في مواجهة الوحدة الإماراتي، الثلاثاء، ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان اللاعبون الثلاثة غابوا عن المباراة الأخيرة، التي خسرها الفريق أمام نيوم 3ـ4، ضمن بطولة دوري روشن السعودي.

وغاب ديابي عن تلك المباراة للإيقاف، وميتاي لاختيار ثمانية أجانب غيره، وفق ما تقتضيه لوائح البطولة، وكيلر لعدم قيده محليًا.

ويأخذ اللاعبون الثلاثة مكان الجناح البرتغالي روجر فيرنانديش، وفيصل الغامدي، لاعب الوسط، والصربي يان كارلو سيميتش، قلب الدفاع.

ويجلس سيميتش والغامدي وفيرنانديش على مقاعد البدلاء في الموقعة القارية بعد مشاركتهم أساسيين أمام نيوم.

ويبدأ الفريق الجدّاوي المباراة بالصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهند الشنقيطي، والبرتغالي دانيلو بيريرا، وستيفن كيلر، وحسن كادش.

وفي الوسط يلعب ميتاي مع الجزائري حسام عوّار، والبرازيلي فابينيو تفاريس، خلف الثلاثي الهجومي المكوّن من موسى ديابي، والهولندي ستيفن بيرجوين، الجناحين الأيمن والأيسر، والمغربي يوسف النصيري، رأس الحربة.

ومع انطلاقة المباراة، سيتضح ما إذا كان هذا هو الرسم التكتيكي، الذي أقره المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، أم يوجد اختلاف في توظيف لاعب أو أكثر.

ويتواجه الاتحاد مع منافسه الإماراتي على ملعب «الإنماء» في جدة التي تستضيف بقية منافسات «النخبة».