مارتينيز يظهر أمام الاتفاق.. والإصابة تبعد إنجيلو

استدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، المدافع الإسباني إنييجو مارتينيز إلى قائمة مواجهة الاتفاق، الأربعاء، فيما استبعد إنجيلو جابرييل، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وعاد المدافع الإسباني إلى قائمة الأصفر بعد تعافيه من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، تسبب في غيابه عن مواجهتي النجمة والخلود في الجولتين 27 و29 من دوري روشن السعودي.

في المقابل، خرج البرازيلي إنجيلو جابرييل من حسابات جيسوس بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن قائمة الـ20 لاعبًا، التي اختارها المدرب البرتغالي للقاء الاتفاق، ضمت إلى جانب مارتينز سبعة لاعبين أجانب آخرين، وهم: البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، والفرنسي محمد سيماكان، ومواطنه كينسجلي كومان، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وجواو فيليش، إضافة إلى نواف العقيدي، حارس المرمى، وسلطان الغنام، ونواف بوشل، ونادر الشراري، وعبد الإله العمري، وسالم النجدي، وعبد الرحمن غريب، وعبد الله الخيبري، وعلي الحسن، وسعد الناصر، وإيمن يحيى، وعبد الله الحمدان.

واختتم الأصفر العاصمي تحضيراته لمباراة الاتفاق بحصة تدريبية على ملعب مركز «دار النصر»، الثلاثاء، وتركزت في مجملها على النواحي الفنية.

ويتصدر الفريق النصراوي الترتيب العام للدوري برصيد 73 نقطة، بينما يأتي نظيره الشرقي سابعًا بـ42 نقطة، قبل مباراتهما على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري.