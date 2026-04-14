كومباني: جاهزون.. ونحترم الريال

أكد البلجيكي فينسينت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، أن احترامهم لريال مدريد لا يتقاطع مع تطلعهم للفوز عليهم، وبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الـ 22.

ويستقبل البايرن، الأربعاء، ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في ألقاب البطولة «15» في إياب ربع نهائي الأبطال، بعد أن كسب جولة الذهاب في «سانتياجو بيرنابيو» 2ـ1.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن فريقه جاهز لخوض المباراة، وشدد على أن كل تفصيل يُحدث فرقًا في مثل هذه المباريات، مشيرًا إلى المهارات الفردية للاعبين بكلا الفريقين، والنسق الجماعي العالي، إضافة إلى الاستعداد لتجاوز حدود الألم على حد تعبيره.

وأضاف: «لكن أعتقد أن الأهم بالنسبة لنا، ومن واقع شعورنا، نحن جاهزون ذهنيًا وبدنيًا. هذا هو الأساس. سنستمتع أيضًا بخوض هذه المباراة، ونحن بحاجة كذلك إلى هذه المشاعر الإيجابية».

وتابع كومباني: «نحن نريد الفوز، وأن نظهر قدرتنا على تقديم ما يتوقعه منا المشجعون، إلى حدٍّ ما، في مباراة على ملعبنا. لدينا بالطبع كل الاحترام للمنافس، لكن البايرن من حقه أن يضع هذا الهدف نصب عينيه».

ويتصدر البايرن ترتيب الدوري الألماني بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند «76 مقابل 64» قبل خمس جولات من نهاية الموسم، كما حقق 11 انتصارًا في 12 مباراة خاضها هذا الموسم في دوري الأبطال، مقابل هزيمة واحدة فقط كانت أمام أرسنال الإنجليزي في دور المجموعة المشتركة.

ولا يزال الفريق البافاري في سباق المنافسة على لقب مسابقة الكأس المحلية، حيث تنتظره مواجهة في نصف النهائي أمام باير ليفركوزن.

وأردف المدافع الدولي السابق: «أعتقد أن الفريق استحقّ على الأقل أن يدخل هذه المباراة بثقة وبإحساس الرغبة بالفوز».

من جهته، قال مانويل نوير، قائد البايرن، وحارس المرمى المخضرم: «نحن نحاول فقط فعل واجبنا، ولعب أفضل كرة قدم ممكنة بصفتنا فريقًا، مع الحفاظ على تماسكنا. وهذا ما سيكون حاسمًا الأربعاء. إذا عملنا مجموعة واحدة حقيقية، فأنا متفائل جدًا بشأن حظوظنا في التأهل إلى نصف النهائي».

يمكن لكومباني الاعتماد على تشكيلة شبه مكتملة من اللاعبين، من بينهم جمال موسيالا، الذي يعود تدريجيًا إلى مستواه المعهود بعد تعرّضه لكسر في عظمة الشظية اليسرى مع خلع في مفصل الكاحل. خلا مشاركته في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوليو الماضي.