شباب الأهلي يتأهل بثاني أكبر انتصار

تأهل فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على نظيره تراكتور الإيراني بثلاثية نظيفة بالمواجهة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، الثلاثاء، ضمن دور الـ 16.

وسجل الفريق الإماراتي من خلال هذه النتيجة ثاني أكبر انتصار في مشواره بالنسخة الحالية للبطولة القارية، بعد أن كسب ناساف الأوزبكي 4ـ1 في منافسات مجموعة الغرب.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، لكن الوضع تغير في الشوط الثاني، وتحديدًا بعد طرد علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى الفريق الإيراني، في الدقيقة ⁠52، إثر تدخله ‌على سردار ‌أزمون، لاعب الفريق الإماراتي، ​على حدود ‌منطقة الجزاء، إذ استغل شباب الأهلي النقص العددي في صفوف منافسه، وتمكن من هزّ شباكه بهدف أول عن طريق يوري ‌سيزار في الدقيقة 65، من ركلة جزاء، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ حمل توقيع سعيد عزت الله في الدقيقة ⁠80، ⁠بتسديدة، وأضاف ماتيوس ليما الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ضرب شباب الأهلي موعدًا مع بوريرام ​يونايتد التايلاندي في ​دور الثمانية، السبت المقبل.