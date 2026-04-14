بعد مغادرة آسيا.. الهلال يرتاح يومين

منح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة من التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء، غداة الخسارة أمام السد القطري ومغادرة دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وتُستأنف التدريبات الخميس المقبل تحضيرًا للارتباطات المتبقية للفريق خلال الموسم الجاري.

وحسب المصادر، لم تشمل الراحة مصابي الفريق، الذين حضروا إلى النادي لمواصلة برامجهم العلاجية والتأهيلية.

وتشمل قائمة المصابين المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ونظيره التركي يوسف أكتشيشيك، والجناح البرازيلي مالكوم فيليبي، وحمد اليامي، الظهير الأيمن.

ويحتل الهلال وصافة «روشن» بفارق خمس نقاط عن النصر المتصدر، قبل آخر ست مباريات لكل منهما في البطولة.