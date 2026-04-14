ربيعي: أعتذر.. والجزائية أحبطت اللاعبين

اعتذر محمد ربيعي، مدرب فريق تراكتور الإيراني الأول لكرة القدم، لجماهير فريقه بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عقب الخسارة 0ـ3 أمام شباب الأهلي الإماراتي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، الثلاثاء.

ووجه ربيعي رسالة إلى جماهير فريقه خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، قائلًا: «آسف حقًا لأننا لم نتمكن من الفوز، لكن يجب أن تفخروا بفريقكم، واللاعبون بذلوا كل جهودهم، وسنحاول التعويض في المستقبل».

وشكك مدرب الفريق الإيراني في صحة ركلة الجزاء، التي سجل منها الفريق الإماراتي هدفه الأول، وأوضح في هذا الصدد: «القرار مثير للجدل، وكان من الممكن أن يكون مختلفًا، وكان أشبه بالماء البارد على فريقي، وركلة الجزاء غيرت مجرىات اللقاء، وأصابت اللاعبين بالاحباط».

وأضاف مدرب تراكتور: «قدمنا أداء كبيرًا خلال شوطي المباراة، على الرغم من الظروف الصعبة، التي واجهتنا، وأبرزها أننا لم نتدرب لمدة 40 يومًا».

وتابع ربيعي: «سنحت لنا فرصة حقيقية في بداية المباراة، ولكن شباب الأهلي استفاد من ضعف الدفاع، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف».