جيسوس: التجديد لا يشغلني.. ورونالدو يفوقني شغفا بالألقاب

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أنه اعتاد ترك اتخاذ قرار مصيري يخص مسيرته إلى ما بعد نهاية الموسم، وهو ما ينطبق على وضعه في تدريب الأصفر العاصمي، وشدد على أن اهتمامه منصبٌ على بطولتي الدوري والبطولة الآسيوية.

وقال جيسوس خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة الاتفاق في دوري روشن: «بخصوص الموسم المقبل والعقد، كما هو معروف عنّي فأنا لا اتخذ قرارًا مصيريًا يخص الموسم المقبل في منتصف الموسم الجاري».

ووصف جيسوس مواجهة الاتفاق بالصعبة، إذ يعد المنافس من أفضل الفرق في الدوري فضلًا على الضغط الكبير على فريقه من أجل كسب النقاط.

وقال: «بعض اللاعبين يعانون من الإرهاق العضلي، وهو شغلنا الشاغل، خاصة أننا سنواجه في المباريات المقبلة الفرق التي تنافسنا على الصدارة».

وبشأن جاهزية كريستيانو رونالدو، قال المدرب البرتغالي: «رونالدو يملك شغفًا يفقوني شخصيًا، ودائمًا يريد أن يكون في أعلى جاهزيته لتحقيق الألقاب، لذلك إذا شعرنا بأنه تعرض للإرهاق فسنحاول إراحته».