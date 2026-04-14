بلقبين كبيرين.. ماسكيرانو ينهي التجربة الأمريكية

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، الثلاثاء، رحيل الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أربعة أشهر فقط من التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى.

وأوضح إنتر ميامي في بيانه الثلاثاء أن لاعب الوسط الدولي السابق، الذي زامل ليونيل ميسي قائد الفريق سابقًا في برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني قبل أن يتولى تدريبه، قرر مغادرة منصبه لأسباب شخصية. مشيرًا إلى أن جيرمو هويوس سيخلف ماسكيرانو في المباريات المقبلة.

وأوضح خورخي ماس المالك الإداري: «سيظل خافيير جزءًا لا يتجزأ من تاريخ هذا النادي، وسيحتل مكانة خاصة في عائلته، ليس فقط لكونه عنصرًا أساسيًا في إنجازات لا تُنسى، مثل الفوز بكأس الدوري والأداء التاريخي في كأس العالم للأندية، بل أيضًا للمثال الذي ضربه من خلال تفانيه وعمله اليومي في قيادة الفريق. نحن نحترم قراره، ونُعرب عن امتناننا العميق لكل ما قدمه، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المهنية والشخصية».

أما ماسكيرانو فقال بدوره: «أود أن أشكر النادي على الثقة التي وضعها في شخصي، وكل موظف في المنظومة على الجهد الجماعي المبذول، وأخص بالشكر اللاعبين الذين جعلوا في إمكاننا أن نعيش لحظات لا تنسى».

وتأتي استقالة ماسكيرانو بعد أقل من أسبوعين من افتتاح إنتر ميامي لملعبه الجديد بالقرب من المطار الدولي، وهو الملعب الذي شهد التعادل في أول مباراتين خاضهما عليه.

وفي موسمه الأول على رأس الجهاز الفني، قاد ماسكيرانو إنتر ميامي إلى أحد أنجح المواسم في تاريخ النادي، محققًا لقبين كبيرين، وهما أول دوري محلي، وبطولة المنطقة الشرقية.

وتحت قيادته، حقق الفريق موسمًا قياسيًا في 2025، مسجلًا 101 هدف بالموسم العادي ومباريات الأدوار الإقصائية، وهو الأعلى بتاريخ الدوري الأمريكي، وذلك خلال 58 مباراة.

على الصعيد الدولي، صنع إنتر ميامي التاريخ في كأس العالم للأندية 2025، ليصبح أول فريق من الدوري الأمريكي يصل إلى الأدوار الإقصائية، والأول من اتحاد الـ«كونكاكاف» يهزم منافسًا أوروبيًا في مباراة دولية رسمية، والأول من الولايات المتحدة يحقق الفوز في البطولة.

وعلى الصعيد الإقليمي، وصل إنتر ميامي إلى الدور نصف نهائي كأس أبطال الـ«كونكاكاف» وتقدم إلى نهائي كأس الدوري للمرة الثانية في مشاركته الثالثة فقط في البطولة.

وأوضح النادي أن ماسكيرانو سيغادر برفقة الجهاز التدريبي الذي وصل معه في يناير 2025 وسيخلفه اللاعب السابق ومواطنه جييرمو هويوس، والذي درب أندية في دول منها الأرجنتين والمكسيك وتشيلي وبوليفيا واليونان وقبرص. كما يمتلك خبرة في تطوير المواهب الشابة، بما في ذلك فترة عمله في برشلونة الإسباني مع فريق تحت 18 عامًا.