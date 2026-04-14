نوير: قرار اعتزالي قريب.. والألقاب غير مهمة

أوضح مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، أنه سيحسم قرار اعتزاله قريبًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن يربطها بعدد ألقاب البافاري هذا الموسم.

واقترب بايرن من حسم لقب الدوري الألماني لمصلحته، وفاز خارج ملعبه على ريال مدريد الإسباني 2ـ1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كما سيواجه باير ليفركوزن، الأربعاء المقبل، في قبل نهائي كأس ألمانيا.

وقال نوير «40 عامًا»، قائد الفريق، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قبل استقبال الريال، الأربعاء: «أريد حسم قرار اعتزالي قريبًا، ولكنه لن يكون مرتبطًا بعدد الألقاب».

وأضاف: «بالطبع نريد الفوز بجميع الألقاب، لكن منافسينا أقوياء أيضًا.. لم أحسم قرار اعتزالي بعد، لكن لن أنتظر طويلًا، وبالتأكيد سأتشاور مع مسؤولي النادي قبل اتخاذ القرار».

وكان نوير الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014، اعتزل اللعب الدولي منذ عامين، ووقع عقدًا مع بايرن الموسم الماضي، ينتهي في 30 يونيو المقبل، وبإمكانه التمديد لموسم آخر إذا أراد.