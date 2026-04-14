أمام باريس.. صلاح على مقاعد البدلاء

أبقى الهولندي أرنه سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجناح المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة قد تكون الأخيرة له مع «الريدز» في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب، الثلاثاء في إياب ربع النهائي.

وزجّ سلوت بالمهاجم السويدي ألكسندر أيزاك أساسيًا للمرة الأولى منذ ديسمبر، في موقعة صعبة يستضيفها «أنفيلد» على أمل تعويض خسارته 0-2 ذهابًا والتأهل إلى المربع الذهبي.

ولم يُشرك سلوت صلاح، الذي سيغادر ليفربول بعد تسعة مواسم بنهاية الموسم، على الإطلاق في المباراة التي خسرها على ملعب حديقة الأمراء الأسبوع الماضي. لكن الدولي المصري، البالغ 33 عامًا، عاد إلى التشكيلة الأساسية وسجل هدفًا أمام سندرلاند «2-0» بالدوري الممتاز السبت.

لكن هذه المرة اختار سلوت أيزاك الذي انتقل إلى صفوف الفريق بصفقة قياسية في تاريخه، إلى جانب الفرنسي هوجو إيكيتيكيه والألماني فلوريان فيرتس في خط الهجوم.

ولم يسجل أيزاك سوى ثلاثة أهداف منذ انتقاله من نيوكاسل مقابل 168 مليون دولار في موسمه الأول الذي عانى فيه من الإصابات.

في المقابل، لم يُجرِ باريس أي تغييرات على تشكيلته، ساعيًا لبلوغ المربع الذهبي للموسم الثالث تواليًا.