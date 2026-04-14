دورة برشلونة.. ألكاراز إلى الدور الثاني

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانيًا عالميًا، الدور الثاني من دورة برشلونة لكرة المضرب من دون عناء، بفوزه السهل على الفنلندي أوتو فيرتانين المصنف 130، والقادم من التصفيات بنتيجة 6ـ4 و6ـ2 في الدور الأول، الثلاثاء.

ويواجه ألكاراز، وصيف البطل الموسم الماضي، في الدور الثاني التشيكي توماس ماخاك، وهو اللاعب الوحيد الذي نجح الأسبوع الماضي في انتزاع مجموعة من الإيطالي يانيك سينر في الدور ثمن النهائي بدورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة، في طريق الأخير لإحراز اللقب على حساب ألكاراس بالذات، وانتزاع منه صدارة التصنيف العالمي.

وبإمكان الإسباني، البالغ 22 عامًا، أن يستعيد المركز الأول في حال فوزه في برشلونة هذا الأسبوع، على غرار ما فعل عامي 2022 و2023.

وتلقى ألكاراز العلاج بسبب آلام في ساعده، لكنه قال إنه يأمل ألا يكون الأمر خطيرًا، وأنه من الطبيعي أن يعاني من «آلام طفيفة» لعدم وجود وقت للراحة بين الدورات.

وفي أبرز المباريات، حقق الإيطالي لورنتسو موسيتي، المصنف ثانيًا في الدورة، فوزه الأول منذ بطولة أستراليا المفتوحة، وجاء على حساب الإسباني مارتين لاندالوس بنتيجة 7ـ5 و6ـ2.

وتغلب الأسترالي أليكس دي مينور على النمساوي سيباستيان أوفنر 7ـ6 «9ـ7» و6ـ4، بينما مُني الروسي كارين خاشانوف بهزيمة مفاجئة أمام الأرجنتيني كاميلو أوغو كارابيلي بنتيجة 3ـ6 و4ـ6.