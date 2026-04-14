سوزا: تراكتور ضعيف.. سيزار: الخطة نجحت

أبدى البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، سعادته بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الفوز على تراكتور الإيراني 3-0، الثلاثاء، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة المواجهة المقبلة أمام بوريرام ​يونايتد التايلاندي.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «سعيد جدًا بالمستوى الكبير للاعبين، رغم ظروف الطقس والأجواء الحارة إلا أن الفريق كان في الموعد ونجح في التأهل إلى دور الثمانية».

وتابع المدرب البرتغالي: «استفدنا من ضعف خصمنا في المناطق الخلفية، وسجلنا ثلاثة أهداف، وأضعنا ضعفها».

وعن مواجهة بوريرام ​يونايتد التايلاندي في ربع نهائي البطولة القارية، السبت، أجاب مدرب شباب الأهلي: «المنافس يملك إمكانات كبيرة، ولديه لاعبون مميزون، وسنبدأ من هذه اللحظة في فتح صفحته وقراءته جيدًا».

من جهته، أرجع يوري سيزار، لاعب وسط شباب الأهلي، التأهل إلى نجاحهم في تطبيق خطة المدرب، وأفاد: «سيطرنا على وسط الملعب وأنهينا خطوة صعبة، ولدينا الآن مباراة مقبلة، وسنكون حاضرين بالقوة نفسها».