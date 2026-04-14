بيريرا يعود إلى تكتيك باريس

يلعب البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في خط الوسط أمام الوحدة الإماراتي، الثلاثاء، خلافًا لجميع المباريات التي بدأها برفقة «النمور».

ويعتمد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو على اللاعب في مركز المحور إلى جوار البرازيلي فابينيو تفاريس خلال المباراة التي تأتي ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومنذ انضمام بيريرا إلى الاتحاد، صيف 2024، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يبدأ أي مباراة مع الفريق الجدّاوي في وسط الملعب.

وظهر اللاعب أساسيًا في 65 من أصل 66 مشاركة له مع الفريق على مدى موسمين.

وبدأ جميع تلك المباريات في مركز قلب الدفاع، سواء مع الفرنسي لوران بلان، المدرب السابق، أو خليفته كونسيساو.

وتعود آخر مباراة بدأها في وسط الملعب إلى 19 أغسطس 2023، برفقة باريس سان جيرمان أمام تولوز، لحساب بطولة الدوري الفرنسي.