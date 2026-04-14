أربيلوا: الريال لا يستسلم

شدّد ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، على أن ناديه لا يستسلم أبدًا، مطالبًا لاعبيه بإظهار الشخصية القوية أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتعرّضت آمال الريال، حامل الرقم القياسي بـ 15 لقبًا، إلى نكسة بعد سقوطه على ملعبه 1ـ2 الأسبوع الماضي، في حين أن آماله باستعادة لقب الدوري الإسباني تراجعت أيضًا، بعدما كان قد أُقصي مبكرًا من مسابقة الكأس المحلية.

وقال أربيلوا، المدافع السابق في الريال، خلال المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «لا نحتاج إلى معجزة. لو كنا قد فزنا ذهابًا، لما كان ذلك أمرًا استثنائيًا. حارسهم مانويل نوير كان أفضل لاعب في المباراة. وهذا يثبت قدرتنا على ذلك. غدًا يجب أن نُظهر من نحن حقًا».

من جانبه، رأى الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط الفريق، أن مواجهة بايرن ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لهم.

وأوضح خلال المؤتمر الصحافي: «بالنسبة لنا، كل خسارة في دوري أبطال أوروبا تبدو وكأنها كارثة. وبالنظر إلى وضعنا الحالي، فإن مباراة الغد تُعدّ بمثابة نهائي، ستكون إما كل شيء أو لا شيء. هذه هي العقلية التي يجب أن نلعب بها، لا يمكننا الاختباء».

وأضاف: «من المستحيل الفوز بلقب الدوري المحلي مع خسارة هذا العدد من النقاط.. نريد أن نبقى في المنافسة، وأن نذهب حتى النهاية للفوز بدوري الأبطال، وأن نلعب من أجل التتويج بنهاية الموسم، لا أن نكتفي بمشاهدة المباريات تمرّ».

وعند سؤاله عن تفاهمه مع زميليه الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، أقرّ بوجود نقص في الانسجام التلقائي، لكنه دعا إلى الإيمان بقدراتهما.

وأوضح: «أعتقد أن هناك مباريات لعبنا فيها بشكل جيد معًا، ونجحنا في بناء الانسجام، لكن من الصحيح أن الأمر يكون أحيانًا معقدًا، لأنهما لاعبان يفضلان بطبيعتهما تسلّم الكرة على الجهة اليسرى. لذلك قد يصبح الأمر صعبًا عندما نجد أنفسنا نحن الثلاثة في الجهة نفسها».