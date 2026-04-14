الوحدة ينهض بنقاط العدالة

عاد فريق الوحدة الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصار بفوزه 4-1 على ضيفه العدالة خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الثلاثاء.

وكان الوحد تلقى خسارة كبيرة 1-5 أمام مضيفه الأنوار في الجولة الماضية سبقها تعادل وخسارتان، إذ يعود آخر انتصار له إلى الجولة الـ25 عندما فاز 3-1 على الطائي.

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وافتتح التسجيل لاعبه جونسون عند الدقيقة 19، وضاعف عبد العزيز مكين النتيجة عند الدقيقة 38، فيما تكفل أشروف بودرامه لاعب العدالة بالهدف الثالث بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 42 وقبلها بدقيقتين كان الضيوف قلصوا الفارق بواسطة جابر قرادي.

وفي الشوط الثاني عزز ديما ديالو النتيجة لصالح فريقه الوحدة بهدف رابع عند الدقيقة 53 انتهت عليه المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ 11 ليدخل المنطقة الدافئة، بينما بقى العدالة عند 18 نقطة في المركز الـ 15 قريبًا من مراكز الهبوط.

ويحل الوحدة ضيفًا على الجبيل الإثنين المقبل، فيما يستضيف العدالة نظيره الجندل بالتوقيت ذاته في افتتاح مباريات الجولة المقبلة.