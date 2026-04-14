نخبة المدارس.. 80 مدرسة و16 منطقة و3 ألعاب

أُجريت مراسم قرعة بطولة السعودية لنخبة دوري المدارس للألعاب المختلفة، الثلاثاء، بمقر وزارة التعليم في مدينة الرياض، بحضور عبد العزيز باعشن، الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والدكتور صالح العريفي رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.

وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق المشاركة على مجموعات في عدد من الألعاب، شملت كرة السلة «بنين وبنات»، والكرة الطائرة «بنين وبنات»، وكرة اليد «بنين»، حيث تأهلت 80 مدرسة تمثل 16 منطقة ومدينة للمشاركة في البطولة، التي تستضيفها مدينة جدة، ويتنافس خلالها الطلاب والطالبات في ثلاث ألعاب: كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد.

ومن المقرر أن تُلعب منافسات البطولة بنظام المجموعات، حيث تخوض الفرق ثلاث مباريات ضمن مجموعاتها، قبل التأهل إلى الأدوار الإقصائية «خروج المغلوب»، التي تمثل المرحلة الحاسمة في مشوار المنافسة نحو اللقب.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود دوري المدارس، الذي تُشرف عليه وزارة الرياضة بالشراكة مع وزارة التعليم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بهدف تعزيز التنافس الرياضي، وبناء بيئة احترافية تمكّن الطلاب والطالبات من إبراز قدراتهم، وتسهم في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، بما يدعم مستقبل الرياضة في السعودية.