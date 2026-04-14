القادسية يرفض السقوط أمام الشبابيين

فرض فريق القادسية الأول لكرة القدم التعادل 2ـ2 على ضيفه الشباب، الثلاثاء، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، ليواصل تفوقه على منافسه للمباراة الثالثة تواليًا، في سابقةٍ لم يسبق أن حققها أمامه.

وباتت هذه المرة الأولى التي لم يسجل فيها الشباب الفوز على القادسية خلال 3 مباريات متتالية، بعد أن انتصر القادسية في مواجهتين سابقتين، قبل أن يخرج متعادلًا في اللقاء الثالث.

وتقدم القادسية أولًا عن طريق الغاني بونسو باه عند الدقيقة 16، قبل أن يدرك الأردني علي العزايزة التعادل للشباب في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1ـ1.

وفي الشوط الثاني، عاد علي العزايزة ليضيف الهدف الثاني للشباب عند الدقيقة 54، لكن الإيطالي ماتيو ريتيجي أعاد القادسية إلى أجواء المباراة، بعدما سجل هدف التعادل عند الدقيقة 75، وبعد الهدف بدقيقة تحصل الهولندي ويسلي هوديت، مدافع الشباب على بطاقة حمراء إذ أكمل الفريق العاصمي المباراة بـ10 لاعبين، لتنتهي المواجهة 2ـ2.

ورفع القادسية رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل الشباب إلى 31 نقطة في المركز الـ 12.