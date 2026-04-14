إداريو ملعب أرامكو.. 7 تخصصات مختلفة

يتألف مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو من سبع شخصيات تتنوع تخصصاتهم وخبراتهم حسبما كشفت عنه الشركة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» الثلاثاء.

ويترأس فهد الضبيب مجلس الإدارة، بينما يشغل محمد الثميري منصب نائب الرئيس، إضافة إلى خمسة أعضاء وهم: عبد الرحمن القضيب، بدر الرزيزاء، نادر عاشور، جيفرسون سلاك، وجيمس بيسجروف.

وكانت أرامكو السعودية أسست إدارة جديدة تحت مسمى «شركة ملعب أرامكو»، يكون دورها الإشراف على المنشأة الذي سيتم الانتهاء من أعمالها أغسطس المقبل، وذلك بالتعاون مع مجموعة روشن العقارية.

وحسب السيرة الذاتية التي نُشرت على الموقع الرسمي لشركة ملعب أرامكو، فإن فهد الضبيب رئيس مجلس الإدارة، يشغل منصب النائب الأعلى للرئيس للاستراتيجية وتحليل الأسواق، إذ يتولى الإشراف على استراتيجية أرامكو وبرامجها في الاستدامة والمعلومات السوقية وإدارة المخاطر. قبل ذلك شغل منصب النائب الأعلى للرئيس للخدمات المجتمعية، ثم نائب الرئيس للشؤون العامة.

ويحمل الضبيب درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا.

أما محمد الثميري نائب الرئيس، يشغل منصب نائب الرئيس للشؤون الحكومية في شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» منذ أغسطس 2021، علمًا أنه حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال.

من جهته، يتمتع عبد الرحمن القضيب بخبرة قيادية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالي الاستراتيجية والأعمال ولديه سجل حافل في تنفيذ برامج واسعة النطاق ومبادرات تحوّلية في مؤسسات رئيسية في القطاعين الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية، يشغل حاليًا منصب مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه منذ يناير 2019. كما شغل أيضًا عدة مناصب قيادية عليا في جهات بارزة منها وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية ومناصب أخرى في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والشركة السعودية للكهرباء.

وحصل القضيب على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من المعهد الدولي للتطوير، ودرجة بكالوريوس العلوم في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

بدوره، نال بدر الرزيزاء عضو مجلس الإدارة، درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا، لونج بيتش، ويشغل حاليًا منصب رئاسة مجلس إدارة شركة نادي القادسية، وشغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية إلى جانب عضويته في عدد من مجالس الإدارة، وهو شريك مؤسس في أكاديمية زادك لفن الطهي.

من جانبه، يملك نادر عاشور، عضو مجلس الإدارة والحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الدولي للتطوير، خبرة كبيرة في القيادة والاستراتيجيات والتمويل وحوكمة الشركات، ويشغل حاليًا منصبَ كبيرَ التنفيذيين للاستراتيجية والشؤون المالية في مجموعة نيوم منذ يوليو 2024، وهو محاسب إداري معتمد ومدقق داخلي معتمد، وقد استوفى جميع متطلبات الحصول على شهادة محاسب قانوني معتمد من كاليفورنيا.

في المقابل، يتمتع جيفرسون سلاك عضو مجلس الإدارة بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالي التسويق الرياضي والمالية. بدأ مسيرته المهنية في إحدى الوكالات الرياضية الرائدة، حيث تولى تمثيل نخبة من أبرز الرياضيين العالميين من بينهم مايكل جوردان، وانتقل لاحقًا إلى ميلانو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان، قبل أن يؤسس الأعمال الأوروبية لشركة واسرمان، ويشرف لاحقًا على أنشطة كرة القدم العالمية في شركة آي إم جي.

ومنذ عام 2020، يشغل جيفيرسون منصب العضو المنتدب للشؤون التجارية في فريق أستون مارتن أرامكو للفورمولا1.

أما جيمس بيسجروف عضو مجلس الإدارة فهو رئيس تنفيذي في عالم كرة القدم، ويتمتع بخبرة واسعة في الإدارة الرياضية والتجارية على أعلى المستويات الأوروبية والدولية. وخلال فترة عمله في نادي رينجرز الإسكتلندي لعب دورًا محوريًا في تحويل عمليات النادي التجارية والرياضية، وفي مايو 2024 انتقل بيسجروف إلى السعودية لتولي منصب الرئيس التنفيذي لنادي القادسية، بدعم من شركة أرامكو السعودية.

يشار إلى أن ملعب أرامكو يعد إحدى المنشآت الجديدة التي سيتم تخصيصها لاستضافة مباريات كأس آسيا 2027، وكأس العالم لكرة القدم 2034، التي تستضيفها السعودية، وستكون المنشأة التي تبنى على مساحة تقدر بـ 800 ألف متر مربع، وتتسع لنحو 47 ألف متفرج، مدمجة بأنظمة تبريد متكاملة وتقنيات البناء الذكية لضمان راحة الجماهير، وتحيط به المراكز التجارية والحدائق.