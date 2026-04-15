السهام 2.. انطلاق منافسات السهم الأحمر

انطلقت منافسات بطولة السعودية للسهام 2، الثلاثاء، بالتدريب الرسمي لجميع فئات السهم الأحمر «رجال - سيدات».

وتستمر بطولة السعودية للسهام 2 لفئتي الزرقاء والحمراء حتى 17 أبريل الجاري بمشاركة أكثر من 470 راميًا ورامية، على ميدان جامعة الأمير محمد بن فهد بالخبر.

وسبق المنافسات اجتماع مديري الفرق المشاركة في البطولة لمناقشة الجوانب التنظيمية والفنية وتعزيز الجاهزية.

ويتنافس في البطولة 30 ناديًا في 37 فئة على 104 ميداليات، فيما يدير التنافس بين الراميين 15 حكمًا.