الاتحاد يرفض سيناريو 2006 ويعبر الوحدة بقاتل

رفض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم استنساخ سيناريو 2006 مجددًا وفاز عبر الوقت الإضافي على منافسه الوحدة الإماراتي بهدف قاتل، مساء الثلاثاء، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وتأهل إلى دور الثمانية.

وخيَّم التعادل السلبي على الوقت الأصلي لتتمدَّد المباراة، التي احتضنها ملعب «الإنماء» في جدة، إلى شوطين إضافيين مدّة كل منهما 15 دقيقة.

وفي الوقت البديل من الشوط الإضافي الثاني، سقط عبد الرحمن العبود، جناح الاتحاد، داخل منطقة جزاء الوحدة، ليتوجّه الحكم إلى شاشة تقنية VAR ويعود محتسبًا ركلة جزائية للفريق الجدّاوي.

وانبرى البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب وسط الفريق، لتسديد الركلة وأسكنها شباك الوحدة، في عاشر دقائق الوقت البديل، وبعدها أطلق الحكم صافرته مباشرة معلنًا تأهل «النمور».

ومنذ استحداث مسابقة دوري أبطال آسيا عام 2003 «قبل إضافة صفة «النخبة» لمسمّاها العام الماضي»، لم يسبق للاتحاد خوض الوقت الإضافي فيها سوى مرة واحدة أمام الكرامة السوري، في إياب ربع نهائي نسخة 2006.

وآنذاك تلقى هدفين من الفريق السوري في «الإضافي» وانهزم 0ـ4 ليخسر أفضلية انتصاره ذهابًا 2ـ0، ويغادر المسابقة التي كان يحمل لقبها.

وتفادى الفريق الجدّاوي تكرار ذلك السيناريو، واجتاز الوقت الإضافي للمرة الأولى في البطولة القارية.

وسيواجه الاتحاد فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي.