الإصابة تهدد موسم ريتيجي

يخضع الإيطالي ماتيو ريتيجي، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأربعاء، إلى فحص طبي على موضع إصابته في المفصل، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام الشباب، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، التي انتهت بالتعادل 2ـ2.

وبحسب مصادر «الرياضية»، سيحدد الفحص الطبي مصير اللاعب خلال ما تبقى من الموسم، وسط اشتباه الجهاز الطبي في تعرض أربطة المفصل لتمزق، ما قد يعني نهاية موسمه.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللاعب سيحتاج إلى نحو أسبوعين، في حال سلامة الأربطة، قبل العودة إلى التدريبات.