رودجرز: افتقدنا أبو الشامات وفايجل

أكد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أن فريقه تأثر بغياب محمد أبو الشامات والألماني جوليان فايجل أمام الشباب، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، واصفًا التعادل 2-2 بالنتيجة المقبولة.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «افتقدنا محمد أبو الشامات وفايجل لأنهما يملكان السرعة والتحرك بين الخطوط».

وأضاف مدرب القادسية: «الإصابات في صفوف الفريق كانت فرصة في مشاركة بعض اللاعبين، ومنهم البرتغالي أوتافيو لأنني لم أشاهده بشكل جيد».

وأكمل المدرب الإيرلندي: «نريد الفوز في كل المباريات، وبدايتنا كانت جيدة وكنا نستحق التقدم بأكثر من هدف على الشباب ولكن علينا أن نتقبل نقطة التعادل».