القادسية يوقع عقد رعاية جديدة

أعلن نادي القادسية، الثلاثاء، توقيع عقد شراكة رعاية مع شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، لتكون بموجبه شريكًا يظهر شعاره على أكمام قمصان النادي، بما يشمل الفريق الأول لكرة القدم، وفريق السيدات، والأكاديمية.

ووفقًا للنادي، فإن هذه الشراكة تنبع من تقاطع جغرافي ورؤية مشتركة، حيث ينتمي كل من نادي القادسية ودار وإعمار إلى المنطقة الشرقية، ويجمعهما طموح واحد يتمثل في بناء مستقبل أكثر تأثيرًا واستدامة، فالقادسية يعمل على إعادة تعريف مفهوم النادي الرياضي السعودي من خلال هوية عصرية وتنافسية وقاعدة جماهيرية متنامية، فيما تسهم دار وإعمار في إعادة تشكيل مفهوم السكن العصري عبر تطوير مجتمعات متكاملة ترتقي بجودة الحياة.

وأضاف النادي أن هذه الشراكة تعكس رسائل استراتيجية مشتركة، أبرزها التقاء مؤسستين من المنطقة الشرقية، إحداهما تُسهم في صناعة الأبطال والأخرى في بناء المجتمعات لتقديم نموذج وطني يعكس طموحات المنطقة. كما تجسد الشراكة تكامل الرؤى بين الرياضة والتطوير العمراني في بناء مجتمع سعودي حديث، ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز جودة الحياة وتمكين الرياضة وتطوير البنية التحتية.

وبهذه المناسبة، قال جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي لشركة نادي القادسية: «يسعدنا أن نرحب بشركة دار وإعمار ضمن عائلة شركاء نادي القادسية، بصفتها الشريك الرسمي للتطوير العقاري، فهي علامة تجارية تتقاطع معنا في الجذور والقيم، ونفخر بحمل شعارها على أكمام أطقم اللعب لفرق الرجال والسيدات وفرق الأكاديمية، في خطوةٍ تعكس انضمامها إلى رحلتنا الطموحة نحو مستقبلٍ مشرق. ونتطلع إلى تجسيد هذه الشراكة على أرض الواقع، داخل الملعب وخارجه، في الحاضر وعلى المدى الطويل».

من جانبه أكد أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار، أن رعايتهم لنادي القادسية تأتي انطلاقًا من إيمان الشركة العميق بأهمية دعم الكيانات الوطنية التي تشاركنا الجذور والانتماء.

وأضاف الخنيزي: «نرى في هذه الشراكة امتدادًا طبيعيًا لدورنا كشركة وطنية تسعى إلى تطوير مجتمعات متكاملة، كما نؤمن بأن الرياضة تمثل رافدًا أساسيًا لتعزيز جودة الحياة وتعزيز روح الانتماء. ومن خلال دعمنا للقادسية، نتطلع إلى تحقيق أثر مستدام يتجاوز حدود الملعب، ويسهم في تمكين المواهب وتعزيز الحضور المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 ويجسد تكامل الأدوار بين القطاعين الرياضي والخاص».

يشار إلى أن دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري تعد إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في السعودية، ويقع مقرها الرئيس في الخبر بالمنطقة الشرقية، وتمتلك محفظة تطويرية واسعة تمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع من المخططات الرئيسة، وتضم أكثر من 14.000 وحدة سكنية في الرياض والدمام والخبر وجدة والمدينة المنورة، بإجمالي قيمة مشاريع تتجاوز 16 مليار ريال سعودي.