زكري: الشباب أصبح قويا.. والطرد مؤثر

أرجع الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، التعادل مع القادسية 2-2، الثلاثاء، إلى النقص العددي بعد طرد مدافعه الهولندي ويسلي هوديت، مؤكدًا أن فريقه أصبح قويًا مقارنة بما كان عليه في السابق.

وتحدث زكري في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء الذي جرى ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، قائلًا: «عندما كنا نلعب 11 لاعبًا ضد 11 كانت لدينا فرصة للتهديف، ولكن الطرد أثر علينا، والنقطة ثمينة في ظل النقص العددي للفريق».

وأضاف مدرب الشباب: «لعبنا أمام خصم قوي جدًا يملك عناصر بجودة عالية، وتعاملنا مع مصاعب كثيرة، منها مركز الفريق في الدوري، والشباب أصبح قويًا وليس كما كان في السابق أو بداية الدوري».

وعن رأيه في قرارات الحكم خلال مجريات المواجهة، أجاب زكري: «في النهاية أنا مع الحكم السعودي وليس الحكم الأجنبي».