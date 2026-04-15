ميلانيتش: النتيجة غير معبرة.. والاتحاديون ضغطوا على الحكم

أكد السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب فريق الوحدة الإماراتي الأول لكرة القدم، تقديم لاعبيه أداءً يدعو للفخر أمام الاتحاد، عادًا نتيجة الخسارة لا تعكس ما حدث على أرض الملعب، في المباراة التي جرت الثلاثاء، لحساب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد اللقاء الذي انتهى اتحاديًا بهدف في نهاية الوقت الإضافي، قال ميلانيتش خلال مؤتمر صحافي: «قدمنا أداء مميزًا وعملًا جيدًا للغاية، وخرجنا بنتيجة سيئة من المباراة لا تعكس ما حدث في الميدان».

وأضاف: «كان من الممكن أن نفوز في ركلات الترجيح، لكنهم حصلوا على جزائية وسجلوا هدفًا فازوا به في آخر دقيقة، وفخور بما قدّمه اللاعبون أمام فريق قوي، وعلينا الآن تهنئة المنافس، لكن كان يجب أن نحصل على أفضل من هذا في اللقاء».

وتابع: «رغم خوضنا مباراة أمام فريق مثل الاتحاد لكننا فزنا بالاستحواذ، وكان يجب علينا استغلال الفرص، لأن هذه النتيجة خيبت آمالنا بعدما كان لدينا إمكانية للتأهل، ولم نخسر إلا لقوة منافسنا».

ورغم إشارته إلى وجود «ضغط على الحكم» شدد على احترامه لقرار احتساب ركلة جزاء للاتحاد في الوقت القاتل.

وأثنى السلوفيني على جودة التنظيم في جدة مبينًا: «التنظيم جيد جدًا، والجميع شاهد ذلك، وكل شيء جميل، وهذا ما كنا نتوقعه في هذا البلد الرائع».