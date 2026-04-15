المرة الثالثة.. برشلونة لا يستفيد من درس أتلتيكو ويودع الأبطال

ودع فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه 2-1 على على مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، في إياب ربع النهائي، في سيناريو يعاد للمرة الثالثة أمام مواطنه.

وكان أتلتيكو أقصى برشلونة من ربع نهائي البطولة في 2014 و2016، وفي المرتين وصل الفريق إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد لكن دون أن يتوج باللقب.

واستفاد أتلتيكو من فوزه ذهابًا في معقل الفريق الكتالوني بهدفين دون رد، لينتزع بطاقة التأهل لقبل النهائي متفوقًا بنتيجة 3ـ2 في مجموع المباراتين.

تقدم برشلونة بهدفي لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 4 و 24، لكن النيجيري آديمولا لوكمان قلص الفارق لأتلتيكو «31» والذي انتهى عليه الشوط الأول.

وكافح برشلونة كثيرًا في الشوط الثاني، لتسجيل الهدف الثالث وفرض التعادل، لكنه تأثر بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه إيريك جارسيا في الدقيقة 79 ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل من تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لعرقلتخ هجمة واعدة للنرويجي ألسكندر ثورلوث المنفرد بالمرمى.

وبذلك ضرب أتلتيكو مدريد موعدًا في نصف النهائي مع الفائز من أرسنال الإنجليزي وسبورتنج لشبونة، الأربعاء، علمًا بأن الفريق اللندني فاز ذهابًا خارج ملعبه بهدف نظيف.

وهذه هي المرة الثانية التي يقصي فيها أتلتيك برشلونة من إحدى البطولات الموسم الجاري بعد كأس ملك إسبانيا بالفوز 4-0 ذهابًا والخسارة 3-0 إيابًا.

بدأ برشلونة اللقاء باندفاع هجومي، وكاد يامال أن يهز الشباك بعد مرور 40 ثانية فقط، لكن الحارس خوان موسو تصدى لانفراد تام.

وفي الدقيقة الرابعة، استغل فيران توريس تمريرة خاطئة من الدفاع المدريدي ليلعب بينية إلى يامال الذي سدد بسهولة في الشباك، ليهز الشباك، ويحتفل بهدفه السادس في 10 مباريات بدوري الأبطال الموسم الجاري.

وواصل موسو تألقه بالتصدي لانفراد آخر أمام داني أولمو في الدقيقة التاسعة بعد بينية من يامال، ورد الفريق المدريدي بمحاولتين أقل خطورة من أنطوان جريزمان ولوكمان.

وسجل برشلونة هدفه الثاني بعد تمريرة بينية من أولمو إلى فيران توريس الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة بيسراه في الشباك، بعدها بثوانٍ قليلة أنقذ موسو فرصة محققة بالتصدي لرأسية فيرمين لوبيز الذي سقط على الأرض غارقًا في دمه بعد اصطدام بقدم الحارس الأرجنتيني.

ووسط هجمات برشلونة الضائعة، انطلق ماركوس يورينتي بهجمة مرتدة من الجهة اليمنى ليلعب كرة عرضية قابلها لوكمان بتسديدة مباشرة في الشباك بعد التفوق في سباق سرعة على الفرنسي جوليس كوندي، مدافع برشلونة.

بدأ الشوط الثاني بمحاولة هجومية خطيرة لأتلتيكو، حيث سدد لوكمان كرة بجوار القائم، بينما تدخلت تقنية الفيديو لإلغاء هدف ثالث لبرشلونة في الدقيقة 55 بداعي التسلل ضد توريس، وبعدها هدأ إيقاع المباراة مع محاولات غير مؤثرة من أولمو وماركوس يورينتي، والبديل أليكس باينا.

وفي الدقيقة 74، أنقذ خوان جارسيا مرمى برشلونة من فرصة محققة مزدوجة أمام لو نورماند وماركوس يورينتي، بينما اشتعلت الأحداث بطرد إيريك جارسيا، وهي ثاني بطاقة حمراء للفريق الكاتالوني بعد طرد المدافع باو كوبارسي في مباراة الذهاب.

تأثر برشلونة بالنقص العددي، ولم يستفد من احتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع، حيث أضاع البدلاء الثلاثة ماركوس راشفورد وروبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو ثلاث محاولات قريبة، ورد أتلتيكو بمحاولات أقل خطورة من جوليان ألفاريز ونيكو جونزاليس وناهويل مولينا.