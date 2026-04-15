كونسيساو: انتصرنا بالطموح والجماعية.. بيريرا: الفوز أهم من الجائزة

نوّه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى دور «الطموح» و«الأداء الجماعي» في عبور الوحدة الإماراتي، الثلاثاء، ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى اتحاديًا بهدف نظيف، قال المدرب: «خضنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، وكانت متكافئة، وفريقنا كان الأخطر، لكننا لم نترجم فرصنا إلى أهداف».

وأضاف: «سعيد بالأداء الدفاعي، ومباراة مثل هذه يحسمها الطموح والأداء القتالي العالي».

وتابع: «الشيء الإيجابي اليوم هو ردّة الفعل، كانت أفضل، ولو ذهبنا إلى ركلات الترجيح وخسرنا كان سيتم نسيان هذا الأداء المميز».

وأردف: «الفريق اليوم كان متحدًا بشكل كامل طوال 120 دقيقة، سواء في الهجوم أو عند العودة للدفاع».

وخلال المؤتمر ذاته، تحدث البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع الفريق، عن نيلة جائزة أفضل لاعب في المباراة قائلًا: «سعيد للغاية بحصولي على جائزة أفضل لاعب، لكن الأهم تحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة».

وزاد: «تحكمنا في كثير من مجريات المباراة وحصلنا على الهدف في آخر دقيقة وهذا الأهم».

وعن مشاركته في خط الوسط خلافًا للمعتاد أوضح: «ليس من المهم أين أشارك، فمع فريق باريس سان جيرمان والمنتخب البرتغالي لعبت في الوسط، ويجل عليّ التعامل مع أي صعوبات».

وسيواجه الاتحاد فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي.