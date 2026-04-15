طرحت أسئلة على نفسي وأجبت عليها بأشكال مختلفة، لكني أردت أجوبة أخرى فطرحتها على «شات جي بي تي».

الناس تستمع للأغاني أكثر بكثير من قراءتها الكتب، فلماذا تشتهر الأغنية أكثر من الكتاب، والمغنون أشهر من الكتّاب؟

«شات جي بي تي»: سهولة الاستهلاك: الأغنية تُسمع في دقائق، بينما الكتاب يحتاج لساعات أو أيام، الإنسان بطبيعته يميل للأسرع والأسهل. الموسيقى تضرب المشاعر فورًا، بينما الكتاب يحتاج جهدًا ذهنيًّا لتخيّل المشاعر. لذلك الأغنيّة «تُحس» بسرعة، والكتاب «يُفكر فيه». الإنتشار: يمكن تشغيل الأغنية في كل مكان، بينما يحتاج الكتاب وقتًا مخصصًا وهدوءًا. الذاكرة: العقل البشري يتذكر اللحن بسهولة أكثر من النصوص الطويلة، لهذا قد تُحفظ أغنية كاملة دون أن تقصد، لكن يصعب حفظ كتاب. الصورة والنجومية: المغني ليس فقط صوتًا، بل شكلًا وحضورًا وحفلات ومقابلات، بينما الكاتب غير مرئي. جورج وسوف.. صوته وصورته صنعت نجوميته، بينما كاتب عظيم مثل نجيب محفوظ اشتهر أساسًا من أعماله المكتوبة وليس بحضوره الشخصي. الاقتصاد والتسويق: صناعة الموسيقى تُضخ فيها أموال هائلة، بينما الكتاب غالبًا يعتمد على القراءة الفردية والترويج المحدود. الحقيقة الأعمق: شهرة الأغنية أسرع، لكن تأثير الكتاب غالبًاا أعمق وأطول عمرًا. أغنية قد تعيش سنوات، لكن كتابًا قد يغير أجيالًا كاملة.

* ما أقوى وسيلة تأثر على عقل الإنسان إيجابًا أو سلبًا؟

«شات جي بي تي»: أكثر وسيلة ليست واحدة، بل مزيجًا من ثلاث قوى رئيسة تتغلغل بطرق مختلفة. 1ـ التكرار: العقل البشري يتبرمج بما يُكرر عليه باستمرار. كلما رأيت فكرة أو سمعتها مرارًا تبدأ تشعر أنها صحيحة حتى لو لم تفكر بها، وهذا تأثير الإعلانات. 2ـ العاطفة: العقل لا يقتنع بالمنطق بقدر ما يُقاد بالعاطفة، فعندما تثار مشاعرك يتوقف التفكير النقدي جزئيًا وتصبح أكثر قابلية للتأثر. 3ـ البيئة المحيطة: أنت تتشكل من الأشخاص حولك، ما تشاهده يوميًا، ما تسمعه باستمرار. فإذا كنت بين أشخاص طموحين يرتفع طموحك، وإذا كنت في بيئة سلبية ينخفض طموحك دون أن تشعر.

ذكرتني إجابة «شات جي بي تي» بالإعلانات التجارية، وما تفعله في عقل الإنسان، كم من المنتجات الممتازة لا تجد من يشتريها لأنها غير معروفة، بينما تنتشر منتجات أقل جودة لأن ظهورها تكرر أمام المستهلكين، فاعتقدوا أنها الأفضل.