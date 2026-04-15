ديمبلي يقود سان جيرمان إلى نصف النهائي

سجل عثمان ديمبلي، جناح فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، هدفين ليؤكد تأهل «حامل اللقب» إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه 2-0 على مضيفه ليفربول في ملعب أنفيلد الذي غمرته الأمطار الثلاثاء، ليتفوق بنتيجة ‌4-صفر في ‌مجموع مباراتي ​دور ‌الثمانية.

وصمد الضيوف أمام ⁠الضغط المستمر من ليفربول، الذي كان يحظى بتشجيع صاخب من جماهيره، لكنه حافظ على أفضليته التي حققها في مباراة الذهاب في باريس الأسبوع ⁠الماضي ليحجز مكانه ‌في نصف ‌النهائي للمرة الخامسة في ​سبعة مواسم.

وسجل ‌ديمبلي هدفًا في ملعب ‌أنفيلد للموسم الثاني على التوالي، عندما استقبل الكرة من برادلي باركولا في الدقيقة 72 وأطلق تسديدة أرضية ‌مقوسة من حافة منطقة الجزاء لتستقر في ⁠مرمى ⁠الحارس جورجي مامارداشفيلي.

وأكمل ثنائيته في وقت مبكر من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسجيله هدفًا آخر بعد تمريرة عرضية من باركولا.

وسيواجه باريس سان جيرمان إما بايرن ميونيخ أو ريال مدريد في الدور التالي، إذ يتقدم الفريق ​الألماني 2-1 ​قبل مباراة الإياب في دور الثمانية الأربعاء.